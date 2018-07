Enti locali: Mediobanca, in borsa partecipate rendono 17% in meno di industria

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Le sei società italiane partecipate da enti locali quotate a Piazza Affari (A2A, Acea, Acsm-Agam, Fnm, Hera e Iren) hanno reso dal 2007 il 17% in meno rispetto alle imprese industriali. E’ quanto emerge dallo studio annuale sulle principali società partecipate dai maggiori enti locali nel periodo 2012-2016 dall’Area Studi di Mediobanca. Ma solo gli azionisti di Hera, Acea e Acsm-Agam sono stati premiati per i loro investimenti. A partire dal 2012 il rendimento offerto dalle azioni è stato superiore rispetto a quello di investimenti alternativi in titoli di Stato italiani (+2,3 punti per i dividendi incassati nel 2018).

E nel 2017 le società partecipate hanno distribuito agli enti locali dividendi per 444 milioni di euro: 304 milioni ai Comuni (68% del totale), 117 milioni alle Regioni (27%) e 23 milioni alle Province (5%). La Regione Valle d’Aosta (100 milioni) e i Comuni di Milano (78 milioni) e Roma (70 milioni) sono gli enti che hanno percepito gli importi maggiori.