Vaccini: per iscrizione a scuola basterà autocertificazione

Roma, 4 lug. (AdnKronos Salute) – Non un certificato della Asl che attesti l’avvenuta vaccinazione, ma un’autocertificazione: basterà questo per consentire l’iscrizione a scuola dei bambini per l’anno scolastico 2018-19. Questa, a quanto si apprende, la novità inserita nella circolare che sarà presentata domani al ministero della Salute da Giulia Grillo e dal collega del Miur, Marco Bussetti.

Il provvedimento amministrativo annunciato nei giorni scorsi, e a cui ha fatto cenno il ministro Grillo oggi al Question Time, interviene in vista della scadenza del 10 luglio, l’ultima – secondo la legge Lorenzin – per dimostrare di essere in regola con le vaccinazioni per l’iscrizione a scuola nel prossimo anno scolastico.