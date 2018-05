Export: Ice- Prometeia, tornare in Russia, conquistare la Cina (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – L’area “matura” Nord America, Oceania e Israele: si stima un aumento delle importazioni del 9,2%, grazie soprattutto alla performance degli Stati Uniti. Tra tali mercati, gli Stati Uniti continueranno a guidare la graduatoria dei paesi più dinamici: le importazioni del paese hanno riportato un aumento del 9,8%, il più intenso, dopo quello di Taiwan, tra tutte le economie mature. I propositi di stampo protezionistico dell’amministrazione Trump non si sono tradotti, almeno per il momento, in misure in grado di alterare in maniera consistente i flussi di import.

Per quello che riguarda la Russia – primo Mercato Emergente in molti settori del made in Italy – si registrano segnali di uscita dalla fase recessiva, dopo un 2017 di recupero; anche il 2018 è previsto in accelerazione, con una struttura settoriale della crescita dell’import più bilanciata verso i beni di consumo. L’economia russa è prevista raddoppiare il proprio tasso di crescita arrivando nel 2017 al 6,2%, oltre 1,5 punti rispetto alla media del commercio mondiale.

Oltre alla Russia, anche Cina, Polonia ed Emirati, rappresentano i mercati più dinamici e un’occasione per le imprese italiane e venete di rientrare su mercati importanti dopo un periodo di difficoltà.In particolare, la Cina, primo Mercato Emergente su scala globale, è passata da una crescita delle importazioni intorno al 2% a uno sviluppo vicino al 10%. Il Veneto nel 2017 ha registrato un incremento di tutto rispetto che si assesta sul +9,3.