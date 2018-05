Export: Ice- Prometeia, tornare in Russia, conquistare la Cina (4)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma, non si possono non indicare i fattori di rischio latenti degli attuali scenari geopolitici, è stato ricordato al convegno di Padova. Riguardano paesi lontani come la Corea del Nord, paesi familiari come la Spagna, paesi che le imprese italiane hanno imparato a conoscere (Arabia Saudita) o ben conoscevano in passato (Iran). L’impatto sull’evoluzione futura degli scambi mondiali andrebbe ben oltre il peso specifico di questi mercati, avendo effetti negativi nelle rispettive aree geografiche, se non fino a livello globale.

La Meccanica si conferma il primo fra i settori di riferimento dell’export italiano e veneto, in crescita come Moda e Arredo. Per la Meccanica si stima che la domanda mondiale di importazioni chiuderà il 2017 con una crescita del +4,2% ed è prevista in ulteriore accelerazione nel 2018. Nei beni di consumo, dopo un 2017 più contenuto, sia il sistema Moda sia l’Arredo potranno contare su tassi di crescita delle importazioni mondiali tra il 6,5 e il 7% nel prossimo biennio. Più lenta la domanda internazionale dell’Alimentare, ma in questo settore le prospettive dell’Italia passano soprattutto da un aumento della penetrazione commerciale.