Famiglia: Fontana, più debito pubblico con calo demografico (2)

(AdnKronos) – “Tant’è -ha rivelato Fontana- che ho mandato anche una lettera all’Unione europea: siccome loro dicono che ci danno la flessibilità in base agli investimenti, ho detto, guardate che l’investimento più importante a livello europeo e soprattutto italiano, perchè abbiamo questo problema, è l’investimento sui figli e sulla natalità, perchè è un investimento per il futuro del Paese”.

“Più bimbi ci sono migliore è anche l’animo delle persone, perchè un Paese dove non ci sono bambini, un’azienda dove non ci sono bambini, famiglie dove non ci sono bambini, purtroppo ti porta con l’invecchiamento a non vedere il futuro. I bambini ti portano il futuro”.

“Mi auguro che quello che hanno fatto queste aziende venga portato anche a livello Paese. Occorre rafforzare e adeguare gli istituti a sostegno della maternità e della conciliazione della vita privata e della vita professionale. Voglio fare un tavolo, perchè le pratiche migliori -ha annunciato il ministro- vengano messe in comune e per vedere dove lo Stato può aiutare le aziende a fare in modo che ci siano delle politiche familiari all’interno di tutte le aziende, per cercare di invertire questo calo demografico che sarebbe devastante per il nostro Paese”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...