Famiglia: Fontana, più debito pubblico con calo demografico

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Il calo demografico provoca l’aumento del debito pubblico, perciò gli investimenti per favorire la nascita dei figli debbono essere considerati ai fini della flessibilità sui conti pubblici concessa dall’Ue. Lo ha sottolineato il ministro della Famiglia e della disabilità, Lorenzo Fontana, intervenendo alla quarta edizione del Premio “Aziende family friendly’, ideato dal Forum delle associazioni familiari del Lazio, come riconoscimento alle aziende protagoniste di buone pratiche di conciliazione lavoro-maternità.

“La questione della famiglia, dei figli -ha sottolineato il ministro- è importante per le aziende, per la produttività, per la ripresa economica di un Paese. Se non si fanno più bambini il Paese crolla, è quello che stiamo vedendo in questi anni. Nel Def dello scorso anno si diceva che il calo demografico portava un aumento del debito pubblico, perchè la demografia è comunque correlata con l’economia. Purtroppo non c’è ancora l’adeguata sensibilità per capire quanto sia fondamentale un processo di questo tipo e il compito di tutti noi è quello di far capire che la maternità e i figli non sono un peso ma l’investimento principale per il futuro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...