Federalimentare: De Sortis (Italmopa), bene presidenza a Ivano Vacondio

Roma, 13 dic. (Labitalia) – “E’ con grande soddisfazione, ma anche con una punta di orgoglio, che l’industria molitoria accoglie l’elezione del collega e amico Ivano Vacondio alla presidenza di Federalimentare”. Così Cosimo De Sortis, presidente Italmopa, l’associazione, aderente a Federalimentare e a Confindustria, che rappresenta, in via esclusiva, l’industria molitoria italiana a frumento tenero e a frumento duro. “Trasparenza, passione e autonomia, oltre a naturali doti carismatiche, hanno contrassegnato – sottolinea – l’esperienza umana e di rappresentanza di Ivano Vacondio in Italmopa. Siamo sicuri che il suo operato, con l’indispensabile apporto di tutte le associazioni aderenti alla Federazione italiana dell’industria alimentare, consentirà alla stessa di essere rappresentata in modo autorevole ed efficace su tutte le tematiche di competenza. Italmopa, da parte sua, fornirà al neo presidente, pieno sostegno nello svolgimento del suo nuovo incarico”.

Ivano Vacondio, presidente dei Molini industriali di Modena e past president Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia, sarà coadiuvato, nelle sue funzioni, da 4 vicepresidenti: Silvio Ferrari (Assalzoo), Nicola Levoni (Assica), Paolo Mascarino (Unione italiana food) e Paolo Zanetti (Assolatte). Completano la squadra Michele Cason (Assobirra), Vittorio Cino (Assobibe), Annibale Pancrazio (Anicav) e il Presidente Gruppo Giovani Federalimentare Alessandro Squeri.

Il neopresidente Vacondio ha ricordato, nel corso dell’assemblea di oggi, che l’industria alimentare italiana costituisce una risorsa e un patrimonio del nostro Paese e della sua economia e che essa ha conquistato, nel mondo, una reputazione di assoluta eccellenza della quale si avvale l’Italia in generale. Tuttavia, la deriva anti-industriale, che si è pericolosamente affermata negli ultimi anni nel nostro Paese, non ha risparmiato neanche l’Industria alimentare italiana e le sue eccellenze. Il successo del ‘made in Italy’ alimentare è il frutto oggi, esclusivamente, della straordinaria capacità dell’Industria alimentare italiana di individuare, selezionare e trasformare le migliori materie prime nazionali ed estere, ma anche di tecnologia, processi e innovazione. In una parola: del saper fare italiano.