Ford: Le Maire, respinge offerta Punch per sito Blanquefort, sono disgustato

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – “Sono indignato, nauseato dalla decisione di Ford” che ha respinto l’offerta del gruppo belga Punch per il sito di Blanquefort, nei pressi di Bordeaux, e che ora è destinato a chiudere e che occupava 850 lavoratori. “Questa decisione di Ford si giustifica solo dalla volontà del gruppo di aumentare l’andamento del suo titolo in borsa”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire intervenendo nell’aula del Senato francese.

“Voglio denunciare la vigliaccheria di Ford. Sono tre giorni che cerco di parlare con il gruppo che non ha neanche avuto il coraggio di parlare al telefono con il ministro dell’Economia”, sottolinea Le Maire. “Voglio denunciare le bugie di Ford che dice, in un comunicato, che l’offerta di ripresa del sito non è credibile mentre ci abbiamo lavorato per mesi. Hanno tradito i lavoratori del gruppo” conclude il ministro.