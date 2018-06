Fedex: Filt, via a negoziato a min. Lavoro, serve soluzione contro licenziamenti

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – E’ arrivata oggi sul tavolo del ministero del Lavoro la vertenza sui licenziamenti alla Fedex-Tnt, dopo la fase di confronto che si è svolta in sede aziendale. A riferirlo è la Filt-Cgil. “Come da procedura, dopo la fase di confronto in sede aziendale, è approdata oggi al Ministero del Lavoro, dove si tiene l’unico tavolo negoziale deputato a trovare un accordo con le necessarie garanzie occupazionali”, riferisce la sigla sindacale secondo cui “serve un coordinamento tra i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico”.

“Entro il 6 luglio, termine di chiusura della procedura – spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil – la trattativa, con i prossimi incontri del 25 e 26 giugno con le due aziende e del 4 luglio di nuovo alla presenza del Ministero del Lavoro, deve entrare nel merito e scongiurare i 361 licenziamenti ed il trasferimento di 115 lavoratrici”.

Secondo la Filt Cgil “una soluzione che deve essere trovata, può risiedere nelle ricollocazioni con il mantenimento dei diritti normativi e salariali all’interno dei perimetri aziendali, sia per chi rischia il licenziamento sia per chi è impattato dalla procedura di trasferimento, oltreché dalla creazione di un polo di vendita per l’area del Mezzogiorno. Se nei prossimi incontri non emergeranno novità positive, i numeri delle ricollocazioni attualmente proposti sono ampiamente insufficienti – afferma infine – si terrà una mobilitazione nazionale unitaria con manifestazione a Roma mentre il prossimo 21 giugno, oltre alle iniziative attualmente in corso, si terranno assemblee e presidi su tutto il territorio nazionale”.