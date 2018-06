Ricerca: Simoni, Human Technopole punta a raddoppio fondi

Milano, 19 giu. (AdnKronos) – Raddoppiare l’ammontare dei fondi rispetto a quelli ricevuti dallo Stato ogni anno, partecipando a bandi europei e privati e appoggiandosi al sostegno di soci come le fondazioni e soggetti privati. E’ l’obiettivo di Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca multidisciplinare di Milano focalizzato sulle scienze della vita che sarà il cuore di Mind, il parco scientifico e tecnologico situato dove si è svolta Expo 2015. Il presidente della Fondazione Human Technopole, Marco Simoni, ha spiegato in un incontro a Palazzo Italia a Rho-Pero che “un centro di queste dimensioni deve ambire almeno a raddoppiare il proprio budget a regime”, con i fondi statali che attualmente oscillano fra 100 e 150 milioni di euro l’anno. “Quindi tra sei-sette anni ci auguriamo che il bilancio possa essere il doppio di quello di adesso”.

Simoni, ha sottolineato che il benchmark per Human Technopole “sono i centri di ricerca internazionali già esistenti, con grandi nomi, che sono in grado di raddoppiare la dotazione iniziale”.

L’istituto occuperà circa 30mila metri quadri nell’area di Milano dove si è svolto Expo 2015, vicino all’Albero della vita e includerà tre edifici esistenti (Palazzo Italia, Unità di Servizio 6, Cardo Nord-Ovest) e uno di nuova costruzione, che ospiteranno sette centri di ricerca e quattro strutture scientifiche di supporto. Entro il 2024 il centro sarà a regime e vi lavoreranno 1.500 persone, di cui 1.350 ricercatori.