Felicini e La Grassa vincono il titolo regionale di Quarta Categoria

Il Ct Giotto mette in bacheca il primo titolo toscano del 2018. Il merito del successo è di Patrizia Felicini e Laura La Grassa che, a Firenze, si sono laureate campionesse regionali di doppio di Quarta Categoria e hanno così colto l’accesso alle finali nazionali al Foro Italico di Roma. Il torneo, infatti, valeva come tappa di qualificazione per il circuito “Road to Foro” che troverà la propria conclusione con i campionati italiani che, a maggio e in parallelo con gli Internazionali Bnl d’Italia, vedranno sfidarsi nella capitale le migliori coppie delle varie regioni. Felicini e La Grassa del Giotto avevano iniziato la stagione centrando il titolo provinciale di Quarta Categoria senza lasciare alle avversarie nemmeno un set e guadagnando così la possibilità di rappresentare il tennis aretino nella fase regionale. La coppia è stata protagonista di un cammino impeccabile in cui si è imposta prima sulle pistoiesi Monica Tattini e Alessandra Pagliai (teste di serie n.1 e, di conseguenza, favorite per la vittoria finale), poi sulle grossetane Matilde Barabesi e Federica Santo, e infine sulle senesi Greta Bambagioni e Francesca Celetti, arrivando così a festeggiare lo scudetto regionale.

Esperte tenniste del Ct Giotto, Felicini e La Grassa sono tornate a giocare insieme da pochi mesi dopo che in passato erano state protagoniste di una vittoria regionale a squadre. La loro passione per il tennis le ha motivate a presentarsi in coppia nei campionati di Quarta Categoria del 2018 e a ricostituire un team che, dopo aver posto la firma ad Arezzo e in Toscana, proverà ora a lasciare il segno anche nei campionati italiani. «Siamo entusiaste – commenta Felicini. – Dopo tanti anni abbiamo deciso di tornare a giocare insieme e abbiamo ottenuto il titolo regionale. Ora ci prepareremo per la fase nazionale di Roma con l’onore e l’onere di rappresentare il nostro circolo e l’intera Toscana».