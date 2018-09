Feltrinelli: Casellati, esempio per imprenditrici e riferimento giovani scrittori

Roma, 20 set. (AdnKronos) – “La scomparsa di Inge Feltrinelli lascia un grande vuoto nell’editoria e nella cultura italiane. Donna dalla personalità vulcanica, ha saputo con tenacia rilanciare il Gruppo Feltrinelli divenendo un esempio per tante imprenditrici e un punto di riferimento per giovani scrittori, che nella curiosità per la vita e nella libertà di pensiero di Inge Feltrinelli hanno sempre trovato sostegno”. Lo afferma il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“La fotografia e i libri le sue più grandi passioni. Attraverso l’obiettivo -ricorda la seconda carica dello Stato- ha fissato momenti storici e raccontato personaggi immortali. Attraverso i libri, che amava definire la sua stessa vita, ha contribuito ad aprire le menti di tantissimi lettori. È un’eredità di passione per la cultura e per il lavoro che non dobbiamo disperdere”.

