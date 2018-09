Migranti: Conte, dubbi su utilità investimenti Frontex

Roma, 20 set. (AdnKronos) – “La posizione dell’Italia sul progetto Frontex è che sicuramente può avere un ruolo, ma potenziare Frontex fino a diecimila uomini fa anche sorgere problemi circa l’utilità di un tale investimento. Bisogna interrogarsi se l’investimento abbia una funzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Salisburgo per la riunione informale dei Capi di Stato e di governo dell’Ue.

“Preferirei che tutti questi investimenti fossero destinati all’Africa – dice Conte – Non c’è un orientamento contro Frontex, ma prevedere un tale investimento qualche dubbio sull’utilità pratica lo solleva. Poi c’è anche un problema più squisitamente politico, è chiaro che un simile dispiegamento di uomini pone un tema di sovranità. Tutti Stati membri sono gelosi custodi delle proprie prerogative in termini di sovranità e l’Italia non è da meno”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...