Ferdinando Romano Quartet – Le note del jazz internazionale suonano al Circolo Artistico

Mercoledì 19 dicembre, alle 21.00, fa tappa ad Arezzo il tour del Ferdinando Romano Quartet

La formazione, capeggiata dall’aretino Romano, fa affidamento su artisti di calibro internazionale



AREZZO – Il tour del Ferdinando Romano Quartet fa tappa ad Arezzo. La formazione, capeggiata dall’aretino Ferdinando Romano ma forte di artisti di calibro internazionale, suonerà alle 21.00 di mercoledì 19 dicembre al Circolo Artistico in Corso Italia e presenteràun repertorio di brani originali ispirati al sound e ai ritmi del jazz piùcontemporaneo.

Il concerto si inserisce in un calendario di date che si aprirà il 18 dicembre al Salone Margherita di Roma, continuerà il 20 dicembre al Caffè Letterario di Firenze e si concluderà il 21 dicembre all’On Air Music Club di Perugia. La serata di Arezzo rappresenta un omaggio che Romano ha voluto fare alla propria città, portandovi un progetto che unisce gli strumenti di quattro dei maggiori rappresentanti della scena jazzistica attuale.

Tra i nomi di maggior prestigio rientrano quelli di Jerome Sabbagh, sassofonista parigino cresciuto artisticamente a New York che è riconosciuto come uno dei più creativi ed innovativi musicisti nelpanorama jazzistico, e di Simona Premazzi che è una delle più notecompositrici e pianiste della scena newyorkese contemporanea. Alla batteria, invece, sarà possibile ascoltare i ritmi di Giovanni Paolo Liguori che è reduce da numerose rassegne internazionali e che è conosciuto in città per aver suonato all’ultima edizione del Jazz on The Corner Festival. A guidare il quartetto sarà il contrabbasso di Romano che, dopo i primi studi ad Arezzo e il diploma al Conservatorio di Firenze, ha conseguito il master in performance al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e si è specializzato con alcuni dei maggiori maestri del genere. Insignito della borsa di studio per i migliori allievi di Siena Jazz 2017 e selezionato dalla stessa istituzione per il Master InJam, ha collaborato con molti jazzisti della scena nazionale e internazionale, e con numerose orchestre italiane e svizzere suonando in alcuni tra i maggiori palcoscenici europei. Nel frattempo, Romano si è dedicato alla composizione diopere da camera e orchestrali, mentre a livello discografico ha pubblicato due album che hanno riscosso un notevole successo da parte della critica, con il suo brano “Memories” che è stato selezionato e inserito nella raccolta “Italian Jazz Vol. 1, le 50 migliori tracce”.

La poliedrica esperienza di questi quattro artisti sarà portata al Circolo Artistico per una serata con ingresso ad offerta libera che configurerà un evento imperdibile per gli appassionati di jazz contemporaneo e, più in generale, di musica. «Sarà un concerto dal sapore e dal soundinternazionale – spiega Romano, – con una formazione mista che vanta musicisti con esperienze in tutto il mondo che, dopo aver suonato insieme, hanno scelto di unire i rispettivi strumenti per presentare un nuovo e originale progetto musicale. Nel nostro tour traRoma e Perugia, siamo felici di portare questo concerto anche ad Arezzo, promuovendo un’occasione unica per ascoltare alcuni dei maggiori artisti dell’attuale scena jazz».