Palermo, 17 dic. (AdnKronos) – Un clochard, di cui non si conoscono ancora le generalità, anche se conosciuto nella zona, è stato trovato morto con una ferita alla testa in piazzale Ungheria a Palermo. Non si sa ancora se la ferita alla testa sia dovuta alla caduta oppure a un’aggressione. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso.