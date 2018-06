Fi: Botta e risposta Toti-Carfagna su futuro partito e centrodestra (2)

(AdnKronos) – “Se devo immaginare il centrodestra del futuro, continuo a pensare -prosegue la vicepresidente della Camera- alla felice intuizione di Silvio Berlusconi: una federazione di forze, diverse ma non incompatibili, plurale e a trazione moderata e liberale. Se poi vogliamo parlare di selezione della classe dirigente, ti ricordo che molti di noi sono stati cooptati da Silvio Berlusconi. Ma ritenerlo un peccato originale da cui purificarsi facendo il bastian contrario, non ha portato bene a nessuno. E molti di noi hanno ricercato, anche con successo, il confronto con gli elettori per ottenere quella legittimazione popolare indispensabile per chi fa politica. Ma non l’abbiamo trasformata in un bollino di qualità per salire in cattedra a dare lezioni”.

“Basta parlare di fughe da Forza Italia. C’è tanto da fare. Rimbocchiamoci le maniche -conclude Carfagna- e lavoriamo insieme, come più volte ha invitato a fare il presidente Berlusconi, per restituire alla nostra storia orgoglio e dignità”.