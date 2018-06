Fi: Botta e risposta Toti-Carfagna su futuro partito e centrodestra

Roma, 24 giu. (AdnKronos) – Botta e risposta tra Giovanni Toti e Mara Carfagna sul futuro di Forza Italia. “La fuga ci sarà se non arriveranno risposte -paventa il primo in un’intervista a ‘La Stampa’- Gli elettori e i dirigenti, lasciati senza progetti, senza nemmeno la possibilità di discuterne, è ovvio che tendano a essere attratti da suggestioni diverse. Ma io credo che dobbiamo smettere di preoccuparci della Lega, di cosa fa o non fa Salvini. Faremmo bene a chiederci piuttosto che cosa facciamo noi, come pensiamo di recuperare i milioni di voti persi negli ultimi anni”.

“Forza Italia -replica Carfagna- ha bisogno di essere ripensata, rilanciata e ristrutturata e va evitato che a decidere la linea politica siano persone spesso senza alcuna legittimazione popolare. Ma porre questo tema attraverso interviste, addirittura ad urne aperte, mentre il popolo di centrodestra e di Forza Italia si appresta a riconfermarci la fiducia già accordataci al primo turno da Vicenza a Catania, mi sembra un’operazione miope”.