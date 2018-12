Fi: Grillo, Berlusconi ex badante si agita per stare a galla, un po’ triste

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – “E’ vero, un ex badante disarcionato, senza cavallo e senza partito, che si sbraccia affannosamente per stare a galla, e’ un po’ triste”. Lo scrive Beppe Grillo sul blog riferendosi a Silvio Berlusconi.

“Vederlo agitarsi astioso per richiamare i suoi ex alleati in fuga, offendendo ancora il MoVimento, muove anche i piu’ duri di cuore. Ma non abbandoniamolo a quella solitudine glaciale, nessuno deve restare indietro. La speranza e’ una sola: vederlo elevarsi, volare via avvolto in una nube di mistero”.