Pd: renziani con Martina, verso sfida a due con Zingaretti/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Matteo Renzi da parte sua continua a tenersi distante dal congresso. Stasera, ospite di Porta a Porta, ha chiarito che non intende fare un suo partito ma nemmeno interessarsi del congresso dem. Nè da candidato: “Io sono fuori, quello è il giorno della marmotta, è andato, è stata una pagina bellissima ma quello che mi fa fare politica è il futuro, non il passato: con tutto l’affetto per il Pd, mi interessa il futuro dell’Italia”.

Nè da capocorrente: Giachetti-Ascani candidati al Congresso? “Ho rispetto per tutti, in bocca al lupo a tutti i candidati, ma non faccio discussioni da capo corrente”.

Quindi sull’ipotesi di lasciare il Pd per fondare un nuovo partito: quello del mio partito “e’ un tema che non è minimamente all’ordine del giorno. Io punto al 51% non con un partito ma con le persone che non credono a questo governo”.