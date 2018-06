Fi: Mussolini, io critica ma resto, non vado nella Lega

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Si rincorrono, a Roma come a Bruxelles, le voci di un addio di Alessandra Mussolini a Forza Italia. Complici le dichiarazioni al vetriolo dei giorni scorsi -“i metodi dei vertici di Forza Italia sono quasi autistici”, ha tuonato la ‘pasionaria’- e la difesa in plenaria di Matteo Salvini e il governo giallo verde sul caso Aquarius. Nei corridoi dell’europarlamento c’è chi racconta che l’eurodeputata azzurra non ne faccia più mistero, sfogandosi al bar di Strasburgo – dove i cronisti sono banditi- con alcuni colleghi.

Raggiunta al telefono dall’Adnkronos, lei nega in modo deciso. “Ma state scherzando? – replica a chi le chiede se sia in odor di Lega – Lasciare Fi… e per quale motivo dovrei? Adesso ci sono i ballottaggi” in 76 comuni italiani “ma finiti si parla, perché mai dovrei tacere? La notizia di un mio addio a Fi e di un passaggio alla Lega è infondata”.