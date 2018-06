Governo: Macaluso, Salvini pericoloso, degenerazione potere

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “La minaccia di Salvini di togliere la scorta a Saviano è stata oggi commentata adeguatamente da alcuni giornalisti con argomenti condivisibili, per esempio come Francesco Merlo su La Repubblica. Il quale, nel suo incipit, dice: ‘Salvini ha agitato il manganello contro il più forte per spaventare i più deboli’. Questo è certamente vero, ma a me pare che il suo agire, in questo caso, ha un risvolto che può apparire più misero ma, al tempo stesso, più grave e significativo”. Lo scrive Emanuele Macaluso su Facebook.

“Salvini pensa di aver conquistato il potere, non tollera critiche, soprattutto se sono aspre, che toccano i suoi comportamenti. Per reagire, usa quel potere, che dovrebbe usare solo in nome e nell’interesse dello Stato, ai fini di una vendetta personale. Non solo con i suoi ‘nemici’ interni. Infatti, abbiamo visto cosa dice e cosa fa riferendosi a quei leader europei che considera non degli interlocutori con cui polemizzare civilmente ma nemici da combattere non verbalmente ma anche con atti ritorsivi che non potrebbe fare a nome dello Stato”.

“L’abbiamo scritto ieri: ad alcuni leader europei Salvini dice ‘se non fate come voglio io, non pagheremo più il nostro contributo all’Ue’”. Come se quel contributo fosse cosa sua. Insomma, a te Saviano che osi dire cose sgradevoli tolgo la scorta; a voi leader europei che non ubbidite, tolgo i danari. A mio avviso è questo comportamento, questa visione del potere, la questione più grave che ha oggi il nostro Paese, dato che il governo non ha un presidente del Consiglio in grado di richiamare i suoi ministri a comportamenti rispettosi delle regole che sono alla base di una democrazia liberale. Purtroppo -conclude Macaluso- non c’è nel parlamento e nel Paese una opposizione che ponga con forza all’ordine del giorno questi comportamenti. La degenerazione del potere, in un centro nevralgico come il Viminale, è un pericolo reale per la democrazia. Penso che anche il capo dello Stato avrà colto questi segnali”.