Fi: Saltini eletta segretaria generale Demyc, prima italiana nel Board

(AdnKronos) – Si è concluso oggi a Podgorica, nel Montenegro, il congresso del Demyc (Democrat youth community of europe), l’organizzazione giovanile europea dei conservatori e cristiano-democratici attiva dal 1964. Nel nuovo Board è stata eletta come segretario generale Margherita Saltini, 28 anni di Modena, delegata di Forza Italia Giovani.

Saltini, riferisce una nota, è la prima donna italiana eletta nel Board di questa organizzazione, che racchiude 60 organizzazioni provenienti da 35 Paesi europei oltre a quelli di vicinato (eletti come vicepresidenti, fra gli altri, i delegati provenienti da Armenia, Israele, Kurdistan iracheno e Marocco). Presenti anche gli italiani Marco Gombacci (vicepresidente uscente), Carlo De Romanis (vicepresidente dell’Internazionale giovanile di centrodestra) e Virgilio Falco (presidente del movimento studentesco del Ppe). Confermato come presidente lo spagnolo Javier Jurtado Mira, delegato giovanile Partido popular.