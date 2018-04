Siria: Cofferati, gravissimo che Ue non lavori con una sola voce

Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Il bombardamento di questa notte in Siria è un atto sconsiderato che può avere conseguenze terribili. Ed è gravissimo che l’Europa non lavori con una sola voce per la pace e che Francia e UK siano complici di questa scelleratezza di Trump.” Lo afferma Sergio Cofferati, parlamentare europeo di Liberi e Uguali.

“Il governo italiano -aggiunge- deve negare qualsiasi tipo di supporto e deve prendere le distanze in maniera netta da azioni di guerra in Siria. L’Europa è e deve restare uno spazio di pace e di democrazia che non può accettare queste azioni. Disumano è l’uso di armi chimiche. Da chiunque provenga e in qualsiasi circostanza. Così come disumana è la guerra. Senza se e senza ma. Oggi -conclude Cofferati- è urgente riprendere a parlare di pace, che può anche sembrare banale, ma che è l’unica vera risposta da mettere in campo”.