Fi: tavolo sindaci a IdeeItalia, più poteri per garantire sicurezza

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – Più poteri, per garantire maggior sicurezza, e maggiore collaborazione. Sono queste le richieste giunte dai sindaci riuniti al tavolo ‘Governare l’Italia: amministratori in prima linea’ di IdeeItalia, la convention di Forza Italia. “I primi cittadini – ha detto Dario Allevi, sindaco di Monza – devono avere qualche strumento in più per la sicurezza e i prefetti qualcuno in meno. Loro non conoscono bene il territorio come noi. Serve un’inversione di tendenza rispetto al passato”.

Secondo Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, la sicurezza è la prima cosa che importa ai cittadini: “Chiedono quello, vogliono servirsi sicuri. Deve essere questa la nostra missione. E per farlo, abbiamo il dovere di collaborare molto di più tra noi sindaci per creare sinergie e politiche territoriali efficaci”. Per Alberto Villa, sindaco di Pessano Con Bornago (Milano) “non bisogna aver paura di dialogare con i cittadini. Torniamo a dare una prospettiva a questo Paese e solo Forza Italia può farlo”. Al tavolo hanno partecipato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il sindaco di Genova, Marco Bucci.

