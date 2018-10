Sicurezza: Tofalo, per nomine vertici percorso condiviso e partecipato

Roma. 6 ott. (AdnKronos) – “A breve ritengo saranno ufficializzate le nomine per i vertici dei comparti Difesa e Sicurezza. Non dimentichiamoci mai che siamo tutti servitori dello Stato, la politica ha il diritto ed il dovere di scegliere, decidere, smontare e rimontare ciò che ritiene più opportuno sempre nel totale rispetto di chi da decenni combatte in prima linea. Chi ha lavorato in settori strategici per lo Stato, raggiungendo ruoli apicali, deve essere messo nelle condizioni, anche e soprattutto dopo il servizio operativo, di mettere a sistema la propria intelligenza ed il know-how acquisito”. Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.

“Se vogliamo creare un sistema Paese solido -aggiunge- è il momento di fare tutti un passo indietro, mettere da parte convinzioni e aspirazioni in nome della costruzione di strumenti che ci riportino al posizionamento internazionale che meritiamo. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, con un dialogo costante con il Presidente della Repubblica, sta ascoltando tutte le voci autorevoli del governo e delle più alte istituzioni dello Stato per costruire un percorso condiviso e partecipato. Non cerchiamo persone che si accontentano di gestire la nostra più preziosa risorsa come fosse l’ordinaria amministrazione di una grande azienda di Stato ma uomini e donne motivati che vogliono dare nuova vitalità alle nostre Forze Armate attraverso la professionalizzazione e una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini”.

