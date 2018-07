Fieg: Fnsi, auguri buon lavoro a presidente Riffeser

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “La Fnsi augura buon lavoro ad Andrea Riffeser Monti, neopresidente FIEG. La sua esperienza e la profonda conoscenza del settore maturate alla guida di uno dei più importanti gruppi editoriali italiani contribuiranno a tenere vivo il confronto sulle criticità e sulle riforme necessarie per il rilancio del sistema e, auspicabilmente, a dare impulso alla trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico”. Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso.

“Una trattativa – sottolinea Lorusso – che dovrà mettere al centro l’inclusione, la lotta alle disuguaglianze e il rafforzamento dei diritti di tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti, precari o autonomi, nella consapevolezza che il ruolo dell’informazione professionale è essenziale per la crescita dell’opinione pubblica e la tenuta delle istituzioni democratiche. Un saluto e un ringraziamento vanno al presidente uscente, Maurizio Costa, per aver alimentato, nel corso del suo mandato, una dialettica costruttiva tesa ad affrontare i problemi strutturali che affliggono l’editoria italiana”.