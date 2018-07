Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Preoccupa anche che siano le imprese a pagare il prezzo di un’interminabile corsa elettorale all’interno della maggioranza e che si creino i presupposti per dividere gli attori del mercato del lavoro, col rischio di riproporre vecchie contrapposizioni. Valutazioni analoghe anche per la stretta in tema di delocalizzazioni”. Ad affermarlo in una nota è Confindustria commentando il dl Dignità.