Fiere: Intiglietta, Artigiano in Fiera grande successo

Milano, 12 dic. (Labitalia) – “Sin dai primi giorni di rassegna abbiamo constatato il grande successo, in termini di partecipazione di pubblico, riscosso da Artigiano in Fiera”. A dirlo il presidente di Gestione Fiere spa, Antonio Intiglietta, al termine della 23ma edizione.

“In questi nove giorni – ha ricordato – all’interno di un vero e proprio villaggio globale delle arti e dei mestieri, abbiamo respirato un clima di festa e di positività alla scoperta delle culture e delle tradizioni di centro Paesi”.

“Colgo l’occasione – ha affermato – per ringraziare le 15.000 persone che hanno lavorato all’interno degli oltre tremila stand espositivi, le forze dell’ordine, gli operatori della vigilanza, i dipendenti di Fieramilano e chi, a vario titolo, ha contribuito con il proprio impegno alla riuscita dell’evento. La stima riconosciuta alla manifestazione ci induce, adesso, a sviluppare ulteriormente la rassegna affinché diventi, di anno in anno, un evento sempre più bello e qualificato”.