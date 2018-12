Manovra: Conte, arrivato a Bruxelles, giornata iniziata bene con riforme Pa

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – “Sono appena arrivato a Bruxelles, dove a breve incontrerò il presidente della Commissione Ue Juncker con il quale faremo il punto sulla nostra manovra economica. La giornata è iniziata molto bene con l’approvazione nel Consiglio dei Ministri di numerosi provvedimenti per la semplificazione della Pubblica amministrazione e per i codici di settore: oggi prende vita il più ampio disegno riformatore mai realizzato per rimuovere gli ostacoli e i freni che per troppi anni hanno soffocato le immense energie del nostro Paese. Lì dove c’erano strettoie e impedimenti, ora creiamo nuove autostrade per lo sviluppo del Paese. Questa è la nostra visione del Paese, del ‘Sistema-Italia’. Anche questo argomento farò valere sul tavolo di Bruxelles”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.