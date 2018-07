Fincantieri: Vard costruirà nuova nave per Hapag Lloyd Cruises

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Vard costruirà una nuova nave per Hapag Lloyd Cruises. Ad annunciarlo è la società di cui Fincantieri possiede l’86,81% del capitale e ne consolida integralmente i risultati. Il contratto prevede la progettazione e la costruzione di una nave da crociera di lusso, che si unirà alle altre due della serie Hanseatic in costruzione per l’armatore tedesco. Queste navi sono destinate alle regioni polari dell’Artico e Antartide ma potrà anche operare su altre destinazioni di acque calde.

La nuova nave conterà 120 cabine e suite e ospiterà 230 passeggeri e sarà dotata di servizi ad alti standard. La consegna è prevista nel secondo trimestre del 2012. “E’ incoraggiante vedere il ritorno di clienti come Hapag Lloyd Cruises che testimonia la qualità delle nostre navi e dei nostri servizi. Abbiamo in costruzione alte due navi che saranno consegnate a Hapag Lloy Cruises nel 2019 ed è un onore per noi avere questo riconoscimento con quest’ultimo contratto per le loro navi di lusso”, ha commentato Roy Reite, ceo ed executive director di Vard.