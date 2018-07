Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il governo giallo verde è stato “prima accusato di essere di destra, poi di sinistra” ma “qui non si tratta di essere di sinistra o di destra, ma di dare voci alle persone ignorate finora, e noi continueremo a farlo sempre più uniti e compatti, come in questo primo mese”. Lo dice Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi, rivendicando come sia “cambiato l’atteggiamento nei confronti del nostro paese”.