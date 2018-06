Fisco: Artigianfidi Padova, per ridurre evasione si introduca conflitto interessi (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma Di Stasio si spinge oltre nel suo “consiglio” al nuovo governo: “Bene la “pace fiscale” – chiarisce – che possiamo anche chiamare col suo nome, ovvero “condono”. Poi, una volta sanato in qualche modo un pregresso che nessun governo potrà mai incamerare visto che o non ci sono i soldi (ed è il caso dei piccoli imprenditori fagocitati da una crisi durata l’equivalente di due guerre mondiali) o non ci sono più i titolari del debito (soprattutto grandi aziende scomparse in modo più o meno legale), aprire al conflitto di interessi e, da quel momento, essere “fiscali” con chi, nonostante questo, si ostina a gabbare lo Stato”.

C’è anche un risvolto “occupazionale” nella proposta del direttore di Artigianfidi Padova. “Sono convinto – specifica – che i milioni di dati che l’Agenzia delle Entrate ci fa inviare siano del tutto superflui e già l’intenzione del governo di abbandonare spesometro e diavolerie varie dimostra che c’è la convinzione che non servano. Per contro si potrebbe destinare a migliorare i rapporti Fisco – Cittadino quella moltitudine di dipendenti pubblici sottoutilizzati in altre amministrazioni dello Stato che potrebbero molto più utilmente essere impiegati non nella repressione ma nell'”accompagnamento” verso un fisco meno esoso, più giusto, ma soprattutto meno vessatorio”.

E Di Stasio conclude con un altro dei suoi punti fermi, più volte espressi nel corso di questi anni. “Chi non paga le tasse non è necessariamente un evasore. E’ un evasore quello che non presenta nessuna dichiarazione dei redditi. E’ evasore chi crea conti nei paradisi fiscali. E’ invece un cittadino ed un imprenditore in difficoltà quello che pur presentando la documentazione non riesce a far fronte al pagamento. Ecco: a questo cittadino e a questo imprenditore lo Stato deve riconoscere la possibilità di pagare in tempi più lunghi. In altre parole: se ho l’intenzione di pagarti, aiutami a farlo senza strozzarmi. Che poi, nel caso dei piccoli imprenditori, significa far chiudere l’impresa e, con essa, mandare a spasso chi in quell’impresa ci lavora”, conclude.