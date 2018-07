Flixbus: in 3 anni in Italia 10 mln passeggeri e oltre 300 città collegate (3)

(AdnKronos) – “In questi tre anni FlixBus – sottolinea Andrea Incondi, managing director di Flixbus Italia – ha investito in Italia e ha creduto nel nostro Paese. Abbiamo dimostrato che qui ci sono le potenzialità perché un modello di business innovativo abbia successo, nel rispetto del contesto in cui è inserito. Da questa consapevolezza ricaviamo un senso di responsabilità: provare ad immaginare come tante altre esperienze di new economy possano incontrare il successo per loro e arricchire la società e l’economia”.

“Per questo – prosegue Incondi – oggi lanciamo un appello al Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio e agli altri operatori dell’innovazione: serve meno burocrazia, maggiore apertura alle nuove idee e la promozione di giovani imprese che lavorano con nuove tecnologie, ma allo stesso tempo garantendo le giuste tutele ai lavoratori e correttezza fiscale. Scriviamo insieme un manifesto per la smart economy”.