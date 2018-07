Flixbus: in 3 anni in Italia 10 mln passeggeri e oltre 300 città collegate (2)

(AdnKronos) –

Grazie a questo modello, sono stati creati solo in Italia oltre 1.500 posti di lavoro presso 60 aziende dislocate sul territorio nazionale, con un indotto e un valore generato significativi per tutto il settore, oltre che per le economie locali.

La prima azienda a credere in FlixBus in Italia è stata la piemontese Bus Company, che ad oggi opera per conto della società otto linee (sette delle quali internazionali) impiegando 50 autisti. «Abbiamo visto fin da subito in FlixBus valori che ci rispecchiano, l’attenzione verso il passeggero, la qualità e la sicurezza. Siamo partiti gradualmente, incrementando negli anni gli investimenti, spronati anche dai riscontri positivi dei passeggeri al termine del viaggio. Credo fortemente che la partnership con FlixBus riesca a creare vere opportunità per noi operatori del settore e, contemporaneamente, per il territorio che può beneficiare di connessioni di qualità e alla portata di tutti”, afferma Clemente Galleano, Presidente Bus Company.

Guardando al futuro, oltre che all’attualità, l’impegno di FlixBus è quello di continuare a investire congiuntamente su due pilastri: estendere la rete per collegare sempre più città con un occhio di riguardo per i piccoli centri, che patiscono la mancanza di collegamenti efficienti, e puntare sulla mobilità elettrica come svolta anche per gli spostamenti di lunga percorrenza. A ciò si affianca l’incentivo verso forme di mobilità intermodale per offrire un’alternativa valida, sostenibile ed economica all’auto privata.