Food: al via 21a edizione del Cous cous fest a San Vito Lo Capo

Trapani, 17 set. (Labitalia) – E’ all’insegna dello slogan ‘Emozioni unite’ la prossima edizione del Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale, che torna per il 21° anno a San Vito Lo Capo (Trapani) dal 21 al 30 settembre. L’evento, organizzato dall’agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, promuove un confronto tra paesi dell’area euro-mediterranea e non solo, prendendo spunto dal cous cous, piatto semplice, simbolo di meticciato e contaminazione, all’insegna dell’integrazione e dello scambio tra i popoli.

Saranno dieci giorni di appuntamenti tra sfide di cucina italiane e internazionali, cooking show con stelle della cucina italiana, degustazioni, talk show, concerti e spettacoli con Le Vibrazioni, Carmen Ferreri, Beppe Grillo, Fanfara Station, Alsarah e the Nubatones, Gemitaiz,The Kolors, Ermal Meta, Camera a sud, Akua Naru e Matranga e Minafò.

E sarà tutta ‘azzurra’ la sfida del primo fine settimana della rassegna, che vedrà gareggiare sei chef provenienti da tutta Italia per la conquista del titolo di Miglior chef italiano 2018. Il Campionato del mondo di cous cous, invece, mette in campo gli chef di 10 paesi del mondo: Angola, Costa d’Avorio, Israele, Italia, Marocco, Tunisia, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Palestina. Assaggiano e votano sia i visitatori della manifestazione che gli esperti della giuria tecnica, guidata dalla giornalista Fiammetta Fadda, firma di Panorama. A condurre la gara Fabio Gallo, volto di Linea Blu, e l’attrice italiana Janet De Nardis.

Emozioni a tavola con le prelibate ricette firmate da grandi chef e presentate da Cinzia Gizzi e Andy Luotto: da Giorgione di Gambero Rosso Channel a Sergio Barzetti, volto della Prova del cuoco fino a Filippo La Mantia, Antonio Lamberto Martino, da Bake Off Italia e Renato Ardovino, protagonista della trasmissione ‘Le torte di Renato’ su Real Time, ma anche l’opinionista Selvaggia Lucarelli con lo chef Lorenzo Biagiarelli e la foodblogger Chiara Maci che insegnerà a cucinare ai più piccoli. E ancora a San Vito Lo Capo sbarcano gli stellati Norbert Niederkofler, Pino Cuttaia e Pietro d’Agostino.

Sono quasi 40 le ricette tra cui scegliere nei menu proposti dalle Case del cous cous, i tradizionali punti di degustazione dislocati in tutto il paese, di cui 4 sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Quest’anno l’offerta si arricchisce con l’area Cous cous & friends che propone specialità mediterranee: la paella spagnola, le specialità greche della moussaka, il souvlaki e tante altre prelibatezze. Acquistando il ticket si può degustare anche un prodotto di caffetteria Lavazza.

Altra novità: è dedicata ai più golosi Dolcemente Sicilia, che offre in degustazione frutta fresca e le più appetitose ricette della pasticceria dell’isola.

