Verona: Daspo urbano, nessun bagarino nè abusivo in città per Baglioni e Bocelli (2)

(AdnKronos) – Grazie al Daspo e al grande lavoro delle forze di polizia, nessun bagarino era presente nelle vicinanze dell’Arena; nemmeno i venditori abusivi di merchandising sono potuti arrivare in centro con camioncini e carrelli, per l’attività del personale in borghese.

Complessivamente, nel corso delle 4 serate, la Polizia municipale ha gestito l’afflusso in città di oltre 60 mila spettatori e di migliaia di auto. Con il piano già collaudato per i Mercatini di Natale, le vetture sono state indirizzate anche nei parcheggi più lontani dal centro e, grazie alle telecamere di videosorveglianza, la situazione della viabilità è stata costantemente monitorata dalla Centrale operativa del Comando, anche in concomitanza del Tocatì.

