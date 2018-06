Food: Stecco Natura si allea con Shun Tak Holdings e punta su Asia (2)

(AdnKronos) – “È sorprendente come una (relativamente) piccola startup siciliana si sia rapidamente affermata sul mercato europeo, riuscendo anche a suscitare l’interesse commerciale di una grande società cinese con base ad Hong Kong. È una svolta storica per la giovane azienda siciliana riconosciuta come “first mover” nel segmento del mercato dei gelati su stecco di alta qualità. Alla base di tutto non c’è una tecnologia all’avanguardia ma un prodotto tradizionale fantastico tutto italiano”, sottolinea Andrea Morante.

I prodotti di Stecco Natura (www.stecconatura.it) si caratterizzano per i loro ingredienti naturali, quasi tutti provenienti dalla Sicilia, privi di aromi, coloranti ed emulsionati chimici. I sorbetti sono realizzati con fino al 70% di frutta, succo d’uva e farina di semi di carruba. Le creme su stecco sono realizzate con latte e panna fresca di alta qualità, farina di semi di carruba, succo d’uva, pasta pura di Pistacchio di Bronte DOP, Nocciole dei Nebrodi e Mandorle Pizzute di Avola.