Turchia: triplicata generazione di energia solare

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – La capacità di energia solare installata in Turchia è aumentata da 939 MW a 2.978 MW su base annua, con un incremento del 217% secondo i dati recentemente rilasciati dall’Autorità di regolamentazione del mercato energetico (EMRA) della Turchia. Il mercato solare turco, riferisce Turkey Promotion Group (Tpg) la cui mission è promuovere la Turchia, i prodotti e i servizi turchi all’interno dei mercati globali, ha un ulteriore potenziale e rappresenta un’opportunità di business anche per i Paesi esteri, se guardiamo i numeri: 46.000 MW attualmente installati, incremento del 175% di produzione di energia solare nel 2017, 1,1 miliardi di metri quadrati di copertura.

Inoltre, la Turchia ha intenzione di raddoppiare gli investimenti nel settore energetico per raggiungere 110 miliardi di dollari entro il 2023, inclusi 46 miliardi di dollari in nuove centrali solari, eoliche e idroelettriche. La promessa fa parte dell’impegno del Paese verso una maggiore efficienza energetica e verso un incremento fino al 30% delle quote di fonti rinnovabili nella sua potenza installata totale.

La Turchia è diventata uno dei mercati energetici a più rapida crescita nel mondo, oltre che destinazione di investimenti allettanti, per lo più grazie al successo della sua privatizzazione di distribuzione di energia, un programma sostenuto dal governo iniziato nel 2002. Al fine di soddisfare la crescente domanda di energia a livello nazionale, il paese sta lavorando per aumentare la sua capacità elettrica installata a 120 GW entro il 2023 (attualmente a 80 GW) attraverso crescenti investimenti nel settore privato e l’incoraggiamento di progetti commissionati sia da fornitori nazionali che esteri per fornire energia sostenibile e affidabile alla propria popolazione.