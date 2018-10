Food: TheFork, ristoranti si prenotano anche su Instagram

Roma, 3 ott. (Labitalia) – TheFork, piattaforma leader a livello europeo per la ricerca e la prenotazione online dei ristoranti, annuncia la collaborazione con Instagram per permettere ai suoi utenti di prenotare i loro ristoranti preferiti in tutto il mondo. Instagram, infatti, ha una delle più numerose e attive community di foodies online, che su questo social condividono emozioni, immagini e momenti legati al cibo, capaci di ispirare chiunque sia alla ricerca di nuove esperienze gastronomiche.

Grazie a questa partnership, i ristoranti potranno aggiungere al proprio profilo Instagram un pulsante per permettere la prenotazione direttamente con TheFork, raggiungendo così nuovi clienti attraverso questo ulteriore canale di prenotazione. Questa opportunità rappresenta un nuovo traguardo nel settore della ristorazione.

“Siamo molto orgogliosi della collaborazione, tra le prime con il più importante social network per i foodie. È un’eccellente opportunità per promuovere la prenotazione dei ristoranti online in Europa, dando slancio alla digitalizzazione del mercato. Grazie a questa partnership, TheFork aiuta i ristoranti a incrementare la loro presenza online e dà agli utilizzatori la possibilità di prenotare direttamente su Instagram. Questa alleanza rafforza la nostra leadership in Europa e Brasile, aumentando la visibilità dei nostri ristoranti Partner in una delle community più popolari tra gli amanti della gastronomia”, ha commentato Bertrand Jelensperger, Ceo e fondatore di TheFork.

Sono 8mila, tra i 50mila ristoranti partner di TheFork di diversi paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Spagna e Brasile), quelli già prenotabili su Instagram in questa prima fase del progetto. Un numero che dovrebbe aumentare nei prossimi mesi, poiché i ristoranti saranno progressivamente incoraggiati ad aggiungere l’opzione di prenotazione direttamente al proprio profilo aziendale Instagram.

Questo servizio di TheFork aiuterà i ristoranti a ottimizzare la loro presenza online e ad avere un nuovo canale di prenotazione senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, gli utenti potranno effettuare una prenotazione nel loro ristorante preferito in modo rapido e semplice attraverso i loro dispositivi mobili senza chiudere l’applicazione di Instagram. Questo innovativo servizio è già disponibile, esclusivamente tramite le app iOS e Android di Instagram (non nella versione desktop).

“Le persone vanno su Instagram per connettersi e comunicare con le aziende che amano. Oltre 200 milioni di Instagrammer, infatti, visitano un profilo aziendale ogni giorno. Le persone iniziano a interagire sempre di più con i brand su Instagram e agiscono quando sono ispirate, perciò vogliamo semplificare per loro il passaggio dalla scoperta all’azione. Con questo obiettivo in mente, siamo entusiasti di poter vedere come questa partnership con TheFork aiuterà i ristoranti a incrementare la propria awareness e acquisire nuovi clienti”, ha sottolineato Mike Bronfin, Product Marketing Manager di Instagram.

