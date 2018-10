Leonardo: al via terza edizione ‘Compliance Council’

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Le tematiche relative alla cultura etica, alla trasparenza e al rispetto della normativa in ogni ambito della vita aziendale sono state al centro del “Compliance Council” di Leonardo, evento annuale giunto alla sua terza edizione. L’iniziativa, quest’anno profondamente rinnovata rispetto alle precedenti edizioni, ha vissuto ieri la giornata di apertura dei lavori con la partecipazione del top management aziendale e delle società controllate, oltre a esperti nazionali ed esteri e autorevoli rappresentanti delle Autorità italiane di controllo.

I lavori sono proseguiti, nella giornata odierna, con una sessione interamente dedicata alle società controllate italiane ed estere del Gruppo Leonardo, con numerosi approfondimenti sulle singole normative internazionali di riferimento. Nei giorni a seguire, invece, le attività del Council si sposteranno da Roma alle principali sedi italiane delle Divisioni di Leonardo, per un confronto con le singole realtà operative, in un’ottica di costante sviluppo della Compliance integrata. L’evento, che complessivamente vedrà coinvolti circa 550 dipendenti, è l’occasione per una nuova e puntuale verifica del modello di Compliance di Leonardo, sia sotto il profilo giuridico sia delle best practices internazionali, al fine di valutare la reale ”effettività” dei controlli, oltre che per testare il livello di integrazione tra la Compliance e le diverse funzioni aziendali.

Durante la prima giornata di lavori sono stati sottolineati i traguardi raggiunti da Leonardo ad un anno di distanza dalla precedente edizione del Council. Particolare risalto è stato dato al conseguimento da parte della società – prima azienda nella top ten mondiale dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza – della “Certificazione UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione”.

