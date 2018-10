Formazione: Learn Italy Group, eccellenza italiana sbarca negli Usa

Montclair, 3 ott. (Labitalia) – Parte dalla Montclair State University, in New Jersey, la nuova stagione di eventi e di alta formazione di Learn Italy Group Usa. Il 28 novembre, in coincidenza con la firma ufficiale dell’accordo tra Learn Italy Usa e Montclair State University sui corsi di alta formazione per la promozione dell’eccellenza italiana nel settore del made in & by Italy, avrà inizio la nuova stagione di eventi e formazione di Learn Italy Usa. Per il periodo 2018-2019 saranno attivi tre corsi di alta formazione, riconosciuti fra gli altri da Unione europea e Regione Lazio, aperti a studenti italiani, americani e italo discendenti: la terza edizione di New media, events and communication, la seconda edizione di Made in & by Italy-global, digital marketing and communication’ e il nuovo corso in Intelligence e sicurezza internazionale.

Ma intorno a tutto questo, Learn Italy sta organizzando un calendario di eventi, in contesti esclusivi, finalizzati alla presentazione, ai media e alle più importanti istituzioni, delle nuove sedi partner del network Learn Italy e di nuove, selezionate ‘eccellenze’ dell’italianità in tutte le sue forme, dalla cultura alla creatività, al turismo, ai talenti. “L’Agenzia, che dal 2009 -dice a Labitalia il presidente Massimo Veccia- è diventato un vero e proprio hub capace di costruire i ponti tra le due sponde dell’Atlantico, punta ora a creare momenti di alto confronto e scambio tra Italia e Usa. Sinergie che mettano al centro l’eccellenza del made in and by Italy, dopo aver aperto la nostra formazione raggiungendo l’obiettivo di organizzare corsi di alta formazione internazionale, ormai di fama, con classi miste formate da italiani, americani e italo discendenti, crediamo si debba andare oltre”.

“Riteniamo ora fondamentale -sottolinea- irrobustire questo scambio di conoscenze e competenze promuovendo nuove sinergie anche nel campo dell’imprenditoria, dei servizi, dell’eccellenza del made in & by Italy e del turismo, progetti che permetteranno la scoperta e la riscoperta dell’Italia e dell’italianità nel mondo, sotto ogni profilo”.La cerimonia della firma ufficiale dell’accordo tra Learn Italy Usa e Montclair State University, avverrà alla presenza del console generale d’Italia a New York, ministro plenipotenziario, Francesco Genuardi, e vedrà la partecipazione di Silvana Mangione, vice segretario generale del Cgie (Consiglio generale italiani all’estero), di Enza Antenos della Montclair State University, del presidente di Learn Italy, Massimo Veccia, e di Francesco Semprini, coordinatore scientifico dei corsi di Learn Italy.

Mi piace: Mi piace Caricamento...