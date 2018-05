Forum Pa: Mit presente con Pon Infrastrutture e Reti (3)

(AdnKronos) – Il quadro delle innovazioni che il Ministero sta introducendo, in chiave digitale e sostenibile, verrà presentato invece il 24 maggio, durante il seminario “Il BIM e la trasformazione digitale di strutture e infrastrutture” durante il quale si approfondiranno le tematiche dell’uso del BIM, Building Information Modeling, recentemente approvato, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e nelle relative verifiche.

Altro tema sarà quello delle smart roads e dei veicoli a guida autonoma, ovvero la tecnologia della futura mobilità su strada, fondamentale per #connetterelitalia, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che stabilisce i criteri di qualificazione e le regole per la sperimentazione su strada.

Saranno inoltre divulgate le schede dei progetti di Educazione Stradale rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ed agli over65, per una maggiore diffusione delle cultura