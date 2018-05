Forum Pa: Mit presente con Pon Infrastrutture e Reti (2)

(AdnKronos) – Saranno inoltre presentati i più recenti aggiornamenti dei dataset di Opendata e Opencantieri, strumenti implementati per consentire una sempre maggiore trasparenza e conoscenza per i cittadini, le associazioni di categoria e gli enti locali.

I dataset sono 43, si va dai cantieri aeroportuali, alle opere incompiute, ai contratti di programma, alle opere in corso in tutte le 15 Autorità di sistema portuale i dati aperti del Sistema Informativo Demanio marittimo. Per quanto riguarda Opencantieri, i dati riguardano 32 interventi prioritari e oltre 1.500 interventi su rete stradale e ferroviaria.

Tra le novità, la nuova piattaforma “Esplora i cantieri” un vero e proprio #sguardodalcielo che permette di esplorare due cantieri pilota nell’ambito delle 25 opere strategiche: la Torino-Lione e l’Autostrada del Mediterraneo.