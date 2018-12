Francia: Salvini, riunione Comitato analisi strategica, massima attenzione**

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – “Questa mattina si riunisce di urgenza il comitato di analisi strategica. C’è una situazione di massima attenzione da nord a sud per tutti i radicalizzati, terroristi e gli estremisti di ritorno”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando l’attentato di Strasburgo da Gerusalemme. “Occorre individuare, ricercare, bloccare e arrestare con ogni mezzo – dice Salvini, in un video postato sul suo profilo Facebook – verificare chi entra e chi esce da un Paese. Questo non e’ un diritto ma un dovere per la difesa del territorio e dei confini”.