Governo: Salvini, tentati da voto? Ennesima balla giornalistica

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – “No, non ho sentito Di Maio”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto alle domande dei giornalisti che, a Gerusalemme, gli chiedevano un commento sulle tensioni con l’alleato di governo in queste ultime ore. Ma il leader della Lega ha smentito categoricamente la notizia del suo partito tentato dal voto: “L’ennesima balla giornalistica – taglia corto – una bufala, non so più in che lingua dirlo”. ‘

“Abbiamo firmato un impegno di cinque anni e andiamo avanti cinque anni. Se qualcuno si augura il contrario, ci resterà male”, assicura il vicepremier.