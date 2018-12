Fs: da oggi su app Nugo acquistabili biglietti Brescia Mobilità

Roma, 19 dic. (AdnKronos) – Da oggi con Nugo, app del Gruppo FS Italiane per la mobilità integrata, è possibile acquistare anche i biglietti del servizio di trasporto urbano gestito dal Gruppo Brescia Mobilità. In questa prima fase sulla piattaforma digitale Nugo possono essere acquistati i biglietti di corsa semplice per bus e metropolitana di Zona 1, Zona 2, e Zona 1+2. I titoli di viaggio acquistati tramite nugo non avranno alcun sovrapprezzo.

“Nugo coinvolge sempre più partner”, ha dichiarato Alessandro La Rocca, Direttore Generale di Nugo. “Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione e di diventare operativi in una provincia importante come Brescia. Questa app si integra perfettamente con il sistema di trasporto pubblico locale, ben organizzato e tecnicamente innovativo, di Brescia Mobilità. Nugo è un tassello importante per innovare il processo digitale di ricerca e di acquisto dei biglietti di viaggio”.

“FS Italiane ci ha proposto di aderire a Nugo e lo abbiamo fatto con slancio”, ha dichiarato Carlo Scarpa, Presidente di Brescia Mobilità. “Si tratta di un ambizioso progetto di collaborazione tra operatori del trasporto pubblico per rendere la user experience più semplice e immediata. La partecipazione a questa piattaforma farà senza dubbio bene al nostro Gruppo, avvicinando ai nostri servizi molti passeggeri, visitatori o turisti, che arrivano a Brescia in treno. Le persone potranno effettuare un acquisto unico e integrato di tutti i titoli necessari per arrivare alla loro destinazione finale”.