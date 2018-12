Fs: da oggi su app Nugo acquistabili biglietti Brescia Mobilità (2)

(AdnKronos) – Tramite Nugo, il biglietto si acquista facilmente con lo smartphone, si paga velocemente e in modo sicuro tramite carta di credito o altri sistemi innovativi quali Amazon Pay, Paypal, Satispay, ApplePay o con bonifico Mybank. Il controllo avviene tramite un codice univoco attraverso il quale i controllori del Gruppo Brescia Mobilità possono accertare la validità del biglietto. Dunque niente più carta da portare con sé e da validare, ma un ticket virtuale che viaggia insieme alle persone comodamente salvato nel loro device elettronico. Nei prossimi mesi saranno messi in vendita i biglietti validi anche per gli altri servizi del Gruppo Brescia Mobilità.

L’app Nugo sarà progressivamente integrata anche con tutte le informazioni sul trasporto pubblico bresciano, orari ed eventuali modifiche o deviazioni dei percorsi. Inoltre, saranno visualizzabili e consultabili anche gli altri servizi che il Gruppo Brescia Mobilità offre in città: car sharing, bike sharing e parcheggi. Lanciata a giugno 2018 dal Gruppo FS Italiane, nugo permette di acquistare soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.

L’app è semplice e intuitiva: selezionando partenza e arrivo, Nugo elenca tutte le possibili soluzioni per raggiungere la destinazione, combinando diversi mezzi di trasporto e indicando per ognuno di essi la durata del viaggio e il prezzo del biglietto. Una volta scelto il mezzo, o la combinazione di mezzi proposti, è possibile acquistare con un solo click tutti i biglietti, rendendo quindi molto più rapido e pratico organizzare i propri viaggi. Attraverso filtri e preferenze è inoltre possibile personalizzare il viaggio rendendo gli itinerari sempre più affini alle esigenze di ogni persona. L’app è disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Google Play e App Store.