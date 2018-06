Fs: insieme con Caronte Tourist per sconti in treno e traghetto

Roma, 14 giu. (AdnKronos) – Trenitalia e il Gruppo Caronte Tourist insieme per offrire viaggi in treno e traghetto a tariffe scontate, promuovendo così un turismo integrato, conveniente e sempre più sostenibile. L’intesa consente ai titolari di un biglietto Trenitalia di avere uno sconto del 15% sulla tratta Salerno – Messina e sulle linee Siremar/Ngi, operate da Caronte Tourist Isole Minori quali: Milazzo – Isole Eolie, Napoli – Isole Eolie, Palermo – Ustica, Trapani – Isole Egadi, Trapani – Pantelleria, Porto Empedocle – Isole Pelagie.

Ai soci CartaFreccia invece è riservata una riduzione del 10% e la possibilità di modificare la propria prenotazione, senza penali, se in possesso di un biglietto per le linee marittime Salerno-Messina. Entrambe le riduzioni non sono applicabili ai collegamenti dello stretto di Messina. Lo sconto del 15% è riservato ai titolari di biglietto Trenitalia utilizzato nelle 48 ore precedenti o successive la data di viaggio.