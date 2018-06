Volotea: festeggia a Venezia i 18 mln di passeggeri trasportati

Venezia, 14 giu. (AdnKronos) – Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa basata a Venezia, ha celebrato oggi al Marco Polo il traguardo di 18 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale.

Per festeggiare questo importante risultato, Volotea ha ideato una speciale promo con voli acquistabili a partire da 18 euro. La promozione è disponibile sino alla mezzanotte del 15 giugno per volare verso oltre 80 destinazioni entro settembre 2018. La fortunata passeggera, Mariaelena Zanocco, è stata accolta all’aeroporto veneziano da Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy Southeastern Europe di Volotea e Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE. Mariaelena, trevigiana doc, ha ricevuto un premio davvero speciale: un anno di voli gratis per due persone in tutto il network Volotea.

Non è un caso che il traguardo dei 18 milioni di passeggeri sia stato celebrato oggi proprio al Marco Polo: Venezia, infatti, è la più grande base Volotea in Italia e prima base del vettore per numero di destinazioni raggiungibili. Volotea opera a Venezia dal 2012 e, proprio sei anni fa, ha deciso di aprire presso lo scalo veneto una base che impiega circa 150 dipendenti diretti e dove sono allocati 7 aeromobili. Quest’anno sono state aggiunte alla programmazione due nuove rotte, verso Saragozza e Karpathos, che arricchiscono ulteriormente la proposta di Volotea al Marco Polo, scalo in cui la compagnia continua a crescere, anno dopo anno, in termini di offerta e numero di passeggeri trasportati. Nei primi quattro mesi del 2018 (gennaio – aprile), Volotea ha trasportato a Venezia circa 150.000 passeggeri, registrando un tasso di raccomandazione del 91% e un load factor del 92%.