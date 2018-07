Fs: Mazzoncini sarà rieletto presidente Uic

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – L’amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane sarà rieletto Presidente dell’Union Internationale des Chemins de fer (UIC), l’Associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ferroviario. L’assemblea generale riunitasi a Madrid ha infatti chiesto all’unanimità a Mazzoncini la disponibilità a ricoprire la carica anche per il biennio 2019-2020. Proposta che è stata accolta.

“E’ per me motivo di orgoglio proseguire, nel prossimo biennio, il lavoro inziato con il primo mandato da Presidente UIC. Un impegno importante che conferma la leadership di FS Italiane, anche in relazione al percorso avviato dal Gruppo da inizio 2016, a livello nazionale e internazionale, e che porterà a fine anno a un fatturato complessivo in crescita di oltre il 40 per cento”, ha sottolineato Mazzoncini.

“Con tutte le compagnie ferroviarie mondiali stiamo raggiungendo risultati rilevanti. Siamo impegnati per migliorare la sicurezza del sistema ferroviario e per massimizzare lo sviluppo dei sistemi di mobilità pubblica, collettiva e condivisa. Altro obiettivo comune il potenziamento del trasporto merci e della logistica. Un settore che in futuro avrà importanti sviluppi con i Corridoi intercontinentali che collegheranno l’Europa all’Asia (One Belt One Road)”. L’Uic è l’organizzazione internazionale del settore ferroviario che riunisce oltre 200 Compagnie, da 100 Paesi, operative in tutti i cinque Continenti. La mission dell’UIC è promuovere il trasporto su ferro a livello mondiale per vincere le sfide della mobilità e dello sviluppo sostenibile.